"إم بي سي" تعلن الانضمام لمبادرة تطوير المحتوى الترفيهي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت مجموعة "إم بي سي"، الانضمام لمبادرة تطوير المحتوى الترفيهي في الوطن العربي.

وردت مجموعة "إم بي سي" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، بأنه "يشرفنا حضور الاجتماع وتقديم الدعم الكامل للموهوبين من الشباب السعودي والعربي؛ لإنتاج محتوى ترفيهي يتميز بالجودة والرقي".

وأضافت المجموعة أنها ستوفر كل إمكانياتها من أجل إزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع إنتاج المحتوى الرفيهي في السعودية والوطن العربي.

ورد آل الشيخ: "شكراً لكم وان شاء الله اجتماع مثمر سيحقق نقلة في عالمنا.. لقد مللنا المعوقات والصعوبات التي تواجه المبدعين في عالمنا ... لكن ستسمعوا منا حلول جذرية ودائمة لها بإذن الله".

ودعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى عقد اجتماع مع المنتجين العرب والمهتمين بصناعة المحتوى الترفيهي.

وجاءت دعوة آل الشيخ؛ نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً على الوصول إلى محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه.