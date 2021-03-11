روتانا تعلن حضور اجتماع تركي آل الشيخ: مبادرة مشرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - لاقت دعوة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ردود أفعال واسعة، عقب إعلانه عن اجتماع لتطوير صناعة المحتوى الترفيهي.

وردت شركة روتانا ميوزيك، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأنه ستكون ضمن الحاضرين.

وأضافت روتانا: أن مباردة "أل الشيخ"، مشرفة، موجهة له الشكر على السعى الدائم لتطوير هذا القطاع في المملكة العربية السعودية، والمنطقة العربية.

كما كتب الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا"، سالم الهندي، أن قطاع صناعة المحتوى الترفيهي يواجه مصاعب ومعوقات على مستوى الوطن العربي، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع خطوة جبارة، موجهاً الشكر للقيادة السعودية، والمستشار تركي آل الشيخ.

ودعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى عقد اجتماع مع المنتجين العرب والمهتمين بصناعة المحتوى الترفيهي.

وجاءت دعوة آل الشيخ؛ نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً على الوصول إلى محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه.​