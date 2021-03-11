صور| مها الصغير تهنئ يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المذيعة مها الصغير، الفنانة الكبيرة يسرا بعيد ميلادها، الموافق 10 مارس.

ونشرت "الصغير " صورُا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أسعد عيد ميلاد لإمرأة خاصة جدا لقلبي، أحبك أكثر مما تتخيلي، أنت تعطيني الطاقة والإيجابية، سأكون دائمًا هناك من أجلك في لمحة ، أتمنى أن تكوني دائمًا بصحة جيدة ونجاح، أحبك يا سيفا".

من ناحية أخرى تستكمل يسرا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "حرب أهلية" ويشاركها البطولة باسل خياط، رشدي الشامي، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل