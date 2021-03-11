وزير الثقافة السعودي يثمن دعوة آل الشيخ لتطوير الإنتاج الترفيهي

محمد اسماعيل - القاهرة - ثمن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي، دعوة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ورد وزير الثقافة على دعوة آل الشيخ، بأنه يتطلع إلى النتائج التي ستنعكس على قطاع الإنتاج الترفيهي محليا وعربيا.

ودعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلى عقد اجتماع مع المنتجين العرب والمهتمين بصناعة المحتوى الترفيهي.

وجاءت دعوة آل الشيخ؛ نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً على الوصول إلى محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه.