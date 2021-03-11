فن ومشاهير

وزير الثقافة السعودي يثمن دعوة آل الشيخ لتطوير الإنتاج الترفيهي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - ثمن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي، دعوة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ورد وزير الثقافة على دعوة آل الشيخ، بأنه يتطلع إلى النتائج التي ستنعكس على قطاع الإنتاج الترفيهي محليا وعربيا.

ودعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، إلى عقد اجتماع مع المنتجين العرب والمهتمين بصناعة المحتوى الترفيهي.

وجاءت دعوة آل الشيخ؛ نظراً لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً على الوصول إلى محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا