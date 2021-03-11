صور وفيديو| نيقولا معوض يُعلن زواجه رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان نيقولا معوض، عن زواجه رسميا، ونشر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

ونشر "معوض" فيديو يجمعه مع زوجته وهما يتحدثان عن بعضهما أمام البحر، وعلق: "إتجوّزنا.. للمرّة الأولى والأخيرة".

يذكر أن آخر أعمال نيقولا معوض هو مسلسل "خيط حرير" الذي عرض العام الماضي، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.