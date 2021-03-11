كرارة والسقا يحملان المخرج محمد سامي في كواليس "نسل الأغراب".. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر المخرج محمد سامي بصحبة نجمي مسلسل "نسل الأغراب" أحمد السقا وأمير كرارة، خلال كواليس تصوير العمل.

ونشر "سامي" الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "مع النجوم.. تصوير نسل الأغراب.. قريباً".

وظهر أحمد السقا وأمير كرارة، وهم يحملون المخرج محمد سامي، في صورة حازت على إعجاب جمهور ومتابعي الأخير.

مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.