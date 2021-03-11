شكرا لقرائتكم خبر عن إنها حقا عائلة محترمة.. نيرمين الفقى تكشف عن صور لأسرتها من الجدود للأحفاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة نيرمين الفقى عن صورة لها مع أفراد أسرتها جمعت الجد والجد مرورا بالأخوال حتى الأحفاد، من خلال صورة قديمة وأخرى فى الوقت الحالى، واصفة الأسرة بـ"إنها حقا عائلة محترمة".



أسرة نيرمين الفقى

ونشرت نيرمين الصور عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "جدى وجدتى، أمى وخلاتى وخلانى، فى سن الطفولة إلى الأحفاد، ربنا يخليكوا ليا، إنها حقا عائلة محترمة".



أسرة نيرمين الفقى

من ناحية أخرى، تواصل النجمة نيرمين الفقى، تصوير مشاهدها فى مسلسل "النمر" مع النجم محمد إمام، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتظهر نيرمين فى دور معلمة ولديها العديد من محلات الذهب فى السوق وتدخل فى منافسه مع تجار الذهب والبائعين فى السوق، وهم محمد رياض وبيومى فؤاد.



أسرة نيرمين الفقى

مسلسل "النمر"، تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، إنتاج شركة سينرجى، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ويعد المسلسل التعاون الثانى على التوالى بين محمد إمام والمؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدم الثلاثى مسلسل "هوجان" العام قبل الماضى.



أسرة نيرمين الفقى

كما تشارك النجمة نرمين الفقى، فى مسلسل "ضل راجل"، حيث نشرت مؤخرا صورة من كواليس مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2021، وظهرت نرمين الفقى فى صورتها الجديدة على حسابها الرسمى بموقع إنستجرام، بصحبة الفنانة الشابة رنا رئيس.



أسرة نيرمين الفقى