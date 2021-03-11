شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد متولى، اليوم الخميس، حيث إنه من مواليد 11 مارس، ولد فى مركز شبين الكوم بالمنوفية، وانتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية، والتحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها فى المعهد العالى للفنون المسرحية، ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات.

وكانت أول أعماله فى السينما فيلم "خلى بالك من زوزو" عام 1972، ليشارك بعدها فى عشرات الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، من أبرز أعماله "ليالى الحلمية، زيزينيا، أرابيسك، واحد صعيدى، سلام يا صاحبى" استطاع بأعمال بسيطة أن يحجز مكانة فى قلوب محبيه، قدم طول تاريخه الفنى قرابة 250 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون كان آخر أعماله مسلسل "واكلينها والعة (سبع صنايع)".

اكتشف العديد من النجوم خلال فترة عمله معيد بالمعهد العالى للفنون المسرحية، حيث قدم الفنان أحمد عبد العزيز والفنان سامح الصريطى والفنان شريف منير.

الفنان محمد متولى أو خوليو اللقب الذى لازمه طوال حياته وناداه به الجميع بعد دوره المتميز فى فيلم "سلام يا صاحبى" تزوج من سيدة من خارج الوسط الفنى تخرجت فى كلية دار العلوم وأنجبت له ابنتين، منهما ابنته سمر التى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة واتجهت للعمل بالتمثيل.

وصفه الجميع بأنه ممثل موهوب وفنان مبدع كان قريبا من قلوب الجميع بسبب بساطته ورقى أخلاقه، رحل عن عالمنا فى الـ17 من فبراير عام 2018 بعد إصابته بدور برد و"زغطة" عن عمر ناهز 72 عاما.