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شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور وأصدقاء لينا شاكر يفاجئونها فى استديو "معكم" مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاجأ الإعلامى شريف مدكور الإعلامية لينا شاكر بحضوره مع بعض من أصدقائها المقربين، لاستديو برنامج "معكم" وذلك أثناء استضافتها فى البرنامج الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، حيث أكدت لينا أن أصدقاءها كانوا دائماً الدعم لها أثناء فترة إصابتها بمرض السرطان وجعلوها تتخطى تلك الفترة العصيبة.
اصدقاء لينا شاكر
وأكد شريف مدكور أنه قام بتقديم النصيحة لـ لينا بأن تظهر للناس بدون باروكة حتى تقدم رسالة إنسانية من خلال ذلك، وتدعم السيدات اللاتى عانين من سرطان الثدى وسقط شعرهن، وتطمئنهن بأن الشعر سينبت مرة أخرى، موضحاً: "أتذكر أحد المواقف التى كانت تجمعنى بلينا أثناء برنامج صباح الخير عندما كنت أقرأ التقارير، وكانت لينا معى فلم تقرأ تقريرها للنهاية وقالت لفظ (بيهشوا) تعبيراً على إحدى الجمل.
شريف مدكور
وروت لينا شاكر تجربة إصابتها بالسرطان وقالت: "عندما عرفت بإصابتى بمرض السرطان كنت حريصة جداً ألا يعرف أحد ذلك سوى الدائرة القريبة منى، فكنت أريد أن أمر بتلك التجربة دون مضايقة أحد".
وأضافت: "وفى منتصف رحلة المرض اقترح علىّ صديق أن أخضع لجلسة تصوير بدون شعرى فكرت فى الأمر ولكنى تراجعت، إلى أن كنت أتحدث مع صديقى شريف مدكور فى إحدى المرات وقال لى إنه كان فى مستشفى بهية فقلت له بسخرية (أنت مالك ومال سرطان الثدى، ده أنا اللى مفروض أتكلم عنه) فحينها اقترح علىَ أيضا أقوم بعمل جلسة تصوير بدون شعرى".
لينا شاكر
وأشارت لينا شاكر إلى أنها كانت ترتدى الباروكة قبل مرضها بعام، وكان هدفها الحفاظ على شعرها، لافتة إلى أن الله وكأنه كان يهيئها لذلك، موضحة: "فى شهر أكتوبر الماضى وجدت سيدات ينشرون صورهن بعد تجربة العلاج بالكيماوي وسقوط الشعر، ولكن بعدها بدأ شعرهن ينبت، ففكرت فى عمل جلسة التصوير ووجدت أن لدى الكثير يمكن أن أقوله وكان هدفى إرسال الطاقة الإيجابية من خلال صورتى، وكتبت البوست بعد ما أنهيت علاجى بيوم، وبالمناسبة يعتبر اليوم أول الأيام التى نزلت فيها بدون الباروكة".