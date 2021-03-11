شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور وأصدقاء لينا شاكر يفاجئونها فى استديو "معكم" مع منى الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الإعلامى شريف مدكور الإعلامية لينا شاكر بحضوره مع بعض من أصدقائها المقربين، لاستديو برنامج "معكم" وذلك أثناء استضافتها فى البرنامج الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، حيث أكدت لينا أن أصدقاءها كانوا دائماً الدعم لها أثناء فترة إصابتها بمرض السرطان وجعلوها تتخطى تلك الفترة العصيبة.



اصدقاء لينا شاكر

وأكد شريف مدكور أنه قام بتقديم النصيحة لـ لينا بأن تظهر للناس بدون باروكة حتى تقدم رسالة إنسانية من خلال ذلك، وتدعم السيدات اللاتى عانين من سرطان الثدى وسقط شعرهن، وتطمئنهن بأن الشعر سينبت مرة أخرى، موضحاً: "أتذكر أحد المواقف التى كانت تجمعنى بلينا أثناء برنامج صباح الخير عندما كنت أقرأ التقارير، وكانت لينا معى فلم تقرأ تقريرها للنهاية وقالت لفظ (بيهشوا) تعبيراً على إحدى الجمل.

شريف مدكور