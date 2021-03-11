شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاكر تروى لـ منى الشاذلى تجربتها مع السرطان وقصة جلسة التصوير بدون شعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روت الإعلامية لينا شاكر تجربة إصابتها بمرض السرطان خلال لقائها فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة cbc، وقالت: "عندما عرفت بإصابتى بمرض السرطان كنت حريصة جداً ألا يعرف أحد ذلك سوى الدائرة القريبة منى، فكنت أريد أن أمر بتلك التجربة دون مضايقة أحد".



لينا شاكر

وأضافت لينا شاكر: "وفى منتصف رحلة المرض اقترح علىّ صديق أن أخضع لجلسة تصوير بدون شعرى فكرت فى الأمر ولكنى تراجعت، إلى أن كنت أتحدث مع صديقى شريف مدكور فى إحدى المرات وقال لى إنه كان فى مستشفى بهية فقلت له بسخرية (أنت مالك ومال سرطان الثدى، ده أنا اللى مفروض أتكلم عنه) فحينها اقترح علىَ أيضا أقوم بعمل جلسة تصوير بدون شعرى".

وأشارت لينا شاكر إلى أنها كانت ترتدى الباروكة قبل مرضها بعام، وكان هدفها الحفاظ على شعرها، لافتة إلى أن الله وكأنه كان يهيئها لذلك، موضحة: "فى شهر أكتوبر الماضى وجدت سيدات ينشرون صورهن بعد تجربة العلاج بالكيماوي وسقوط الشعر، ولكن بعدها بدأ شعرهن ينبت، ففكرت فى عمل جلسة التصوير ووجدت أن لدى الكثير يمكن أن أقوله وكان هدفى إرسال الطاقة الإيجابية من خلال صورتى، وكتبت البوست بعد ما أنهيت علاجى بيوم، وبالمناسبة يعتبر اليوم أول الأيام التى نزلت فيها بدون الباروكة".



الاعلامية لينا شاكر

وكانت الإعلامية لينا شاكر قد كشفت عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، قائلة: "الحمد لله زى الفل.. بنتعلم دروس كتيرة جدا من المرض.. والإعلامى شريف مدكور جاله المرض وخف منه.. ولما جالى كنت عارفة الخطوات.. من بداية التحاليل حسيت أنا عارفة ريحة فين وطلع مرض السرطان، وكان قلبى حاسس.. وربنا له حكمة فى إصابتى".

وحرصت الإعلامية لينا شاكر على تقديم الشكر لمتابعيها وأصدقائها بسبب إرسالهم العديد من الرسائل للاطمئنان على صحتها ولدعمها، عقب إعلانها إصابتها بمرض السرطان.