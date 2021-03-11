كيف علق محمد هنيدي على هدف ميسي الخيالي في مرمى باريس سان جيرمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الفنان محمد هنيدي، على هدف لاعب فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

ونشر "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة لـ"ميسي" وصورة له في مشهد من فيلم "جاءنا البيان التالي"، في لقطة تشبه إلى حد كبير "نظرة" ميسي.

فيما علقت الفنانة عارفة عبدالرسول على الصورة قائلة: "نفس النظرة".

تعادل القائد الأرجنتيني لفريق برشلونة، ليونيل ميسي، لفريقه أمام نظيره باريس سان جيرمان بهدف خيالي سجله بالدقيقة 37 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا