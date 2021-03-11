بهذه الطريقة.. شريهان تحتفل بليلة الإسراء والمعراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على مشاركة جمهورها ومتابعيها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ صدق الله العظيم..ليلة الإسراء والمعراج".

وكانت الفنانة شريهان، كشفت مؤخرا عن موعد عرض مسرحية "كوكو شانيل"، التي تقوم ببطولتها.

وردت شريهان على أحد المتابعين، الذي سألها: "شريهان استحلفك ببناتك تالية ولولوة وغلاوة ماما عواطف الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، إمتى تعرض كوكو شانيل؟ هل تعرض وحدها ولا نستنى كمان سنتين أو 3 حتى تنفذي باقي المسرحيات ....أنا بعشقك من الجزائر".

لترد شريهان: "ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريباً جداً على قناة من أقوى وأعظم القنوات في الشرق الأوسط، عقدي مع شركة العدل جروب انتهى منذ سنوات وفترة طويلة جدا،ً ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهي كوكو شانيل".

وتغيبت شريهان عن جمهورها منذ آخر أفلامها "العشق والدم" عام 2002، حيث اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم، واستغرقت رحلة علاجها فترة طويلة امتدت لسنوات، حتى أعلنت عن تعافيها من المرض بشكل كامل.