الحلفاوي يكشف عن 3 مكاسب للأهلي بعد فوزه على الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن 3 مكاسب للنادي الأهلي، بعد فوزه على الإسماعيلي ببطولة الدوري العام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "الأهلي يسيطر تمامًا على الشوط الثاني.. المكاسب بخلاف النقاط الثلاث: لاعب ممتاز قوي وراجل يعتمد عليه حتى في غير مركزه.. أحمد رمضان بيكهام".

وأضاف: "حريف ضربات جزاء آخر، بدر بانون.. أحلى لعبة في المباراة لمسة الرأس التي حقق بها صلاح لنفسه انفرادًا زادت سرعته خطورة وكلل لعبته الرائعة بالهدف".

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على فريق الإسماعيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.