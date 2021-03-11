سيرين عبد النور عن حادثة التحرش في مصر: “العمى بقلبو شو هالمريض”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 مارس 2021 01:12 صباحاً - منذ 3 ساعات

أبدت الممثلة سيرين عبد النور غضبها من حادثة التحرش التي أثارت بلبلة كبيرة في مصر والعالم العربي، بعدما تحرّش أحد الرجال الذي يدعى محمد جودت بطفلة، فعُرفت الحادثة بـ “حادثة المعادي” أو “متحرش المعادي” التي وقعت في القاهرة.

وأعادت عبد النور نشر التغريدة الآتية لإحدى الناشطات على “تويتر” التي علّقت على الحادثة بالقول: “الصورة الأولى للمتحرش المصري بعد القبض عليه عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي. المجد للسوشيال ميديا وللسيدة العاملة في مختبر التحاليل اللي فضحت المتحرش متحرش المعادي متحرش الاطفال محمد جودت”.

وعلّقت عبد النور على التغريدة المذكورة بغضب شديد قائلة: “العمى بقلبو شو هالمريض”. وأثارت هذه الحادثة غضب عدد كبير من النجوم والنجمات الذين لم يوفّروا تعليقاتهم لاستنكار ما حدث.