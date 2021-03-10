تشويق وغموض.. عمرو سعد يثير التساؤلات في بوستر “ملوك الجدعنة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: طرحت شركة “الصباح إخوان” المنتجة لمسلسل “ملوك الجدعنة”؛ البوستر الدعائي الرسمي، استعداداً لطرحه خلال الماراثون الرمضاني، والذي خيّم عليه الغموض والتشويق؛ ولا سيّما بعد ما ظهر عمرو سعد مُمسكاً بجنزير، وإلى جواره مصطفى شعبان.

العمل يتم تصويره حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت، ويستمر ذلك حتى الأسابيع الأولى من الشهر الكريم.

ويشارك في بطولته، دلال عبدالعزيز ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز وغيرهم، وهو من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان.

يُشار إلى أن الفنّان الراحل يوسف شعبان، شارك في هذا العمل قبل رحيله بفترة قليلة، ولم يستكمل تصوير مشاهده، وتوفي متأثراً بإصابته بكورونا.