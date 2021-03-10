أنهى “هجمة مرتدة”.. أحمد عزّ يبدأ “الجريمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بدأ مساء أمس الثلثاء الفنّان أحمد عز تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد “الجريمة”، داخل استوديو شريف عرفة، الذي يتولى إخراج الفيلم، ويُنتجه هشام عبدالخالق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقيّ دراميّ، وبنمط جديد، يخوضه صنّاعه للمرة الأولى، بمشاركة بعض النجوم مثل منّة شلبي، وسيد رجب، وماجد الكدواني.

وكان عزّ قد عاد من الأردن خلال الساعات الماضية، بعدما انتهى من تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد “هجمة مرتدة”، إذ يتبقى له يوم تصوير بالقاهرة، قبل دخوله مرحلة التجهيزات الأخيرة قبل العرض.

ويقوم ببطولة العمل هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المُقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، سيناريو وحوار باهر دويدار.

يُذكر أنّ المسلسل تم تصوير معظم مشاهده في رمضان الماضي، وحال فيروس كورونا دون استكماله ليخرج من السباق.