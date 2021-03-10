أكثر من 50 مليون شخص شاهدوا مقابلة هاري وميغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت شبكة “سي.بي.إس” الأميركية أنّ أكثر من 50 مليون شخص في أنحاء العالم شاهدوا عبر التلفزيون أو الإنترنت المقابلة التي أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل وكان لها وقع الصاعقة.

وتم بث المقابلة، التي وجه فيها الزوجان اتهامات بالعنصرية والتجاهل ووجود تناحر داخل العائلة المالكة، عبر شبكة “سي.بي.إس” يوم الأحد وعلى محطة “آي.تي.في” التلفزيونية البريطانية يوم الاثنين، ولا تزال المقابلة متاحة على منصات البث.

وذكرت شبكة “سي.بي.إس” وهي وحدة تابعة لشركة “فاياكوم سي.بي.إس” أن أعداد المشاهدين تتزايد وانها قد تعيد بث المقابلة في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، مضيفة أن جمهور التلفزيون في الولايات المتحدة بلغ 17.8 مليون من العدد الإجمالي للمشاهدين، ما يجعل‭ ‬المقابلة أعلى حدث ترفيهي خاص من حيث التصنيف منذ حفل الأوسكار في شباط 2020.