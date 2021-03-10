شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 30 أغنية دينية من ألحان كامل الجندى مع سمسم شهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الملحن كامل الجندى فى تقديم 30 أغنية رباعية دينية فى شهر رمضان المقبل من ألحانه مع المطرب سمسم شهاب، وذلك حسبما أكد كامل لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن كل الأغانى من كلمات مؤمن راجح، ومحسن عبد النبى، وليد سمير، وحسام إسماعيل، ومن موضوعات الأغانى عن مواقف إنسانية واجتماعية.

من ناحية أخرى طرح سمسم شهاب مؤخراً أحدث كليباته الوطنية "سر المصريين" بمناسبة احتفالية ثورة 30 يونيو، عبر موقع يوتيوب، وهى من كلمات محيى حوار، وألحان وتوزيع شريف حمدان، ومكساج محمد جودة.

كما طرح أيضا سمسم أغنية "أزمة وهتعدى" على يوتيوب من كلمات سامح الكومى، وألحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر، لبحث روح الأمل فى المواطنين لتخطى أزمة فيروس كورونا الذى يعانى منها دول العالم أجمع.

وشارك سمسم شهاب مؤخرا فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، والمسرحية تأليف أيمن العوضى وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسى وأحمد سلامة وبرلنتى فؤاد والماسة منى السعيد، سمسم شهاب، جمال عبدالحميد، أحمد زهران، مصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى وإخراج حسام الدين صلاح.