شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبدالعزيز تروى لـ منى الشاذلى تفاصيل تصدرها التريند على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز تفاصيل الهجوم الذى تعرضت له فى الفترة الماضية على السوشيال ميديا بسبب الفيديو الذى انتشر لها مع مراسل رفضت تجرى معه لقاء، وقالت: "أنا لا أتابع السوشيال ميديا ولكنى وجدت أحد الأشخاص أرسل لى مقطع فيديو، وعندما رأيته حاولت أن أتذكر ذلك الموقف لأنه قد مر عليه ثلاث سنوات وكان بمهرجان الإسكندرية السينمائى، وكنت قد ذهبت غصب عنى بسبب تكريم محفوظ عبد الرحيم، وتفاجأت بالمراسل يطلب عمل حوار فوافقت ولكنى وجدته لم يعرفنى فاعتذرت عن الحوار".

وأشارت سميرة عبد العزيز خلال لقائها فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC، إلى أنه بعد انتشار الفيديو وجدت حفيدتها تقول لها إنها أصبحت تريند، وبدأت كل الصحف والإذاعات تتواصل معها وشرحت لهم الموقف بالتفصيل، مضيفة: "ما جعلنى سعيدة أن صاحبة الشركة التابع لها المراسل تواصلت معى وقالت إنها قامت برفده وصنعت فيديو خاص لى يضم جميع الأدوار التى قدمتها، وعندما رأيته وجدت أدوارا أنا لم أتذكرها فهذا الأمر أسعدنى للغاية".