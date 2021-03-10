شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصور من طفولتها ومراهقتها: نحبك كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت فيكتوريا بيكهام، مغنية البوب عضو فريق Spice Girls زوجة نجم الكرة الإنجليزى ديفيد بيكهام، بعيد ميلاد والدتها "جاكى آدامز"، الذى يوافق اليوم الأربعاء 10 مارس، متمنية لها عاما سعيد، معربة عن حزنها لعدم التواجد بجوارها والاحتفال معها بعيد ميلادها.



فيكتوريا بيكهام طفلة مع والدتها

ونشرت فيكتوريا، عبر حسابها على إنستجرام صورا جمعتها مع والدتها فى مراحل مختلفة من عمرها، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد جاكى، كنت أتمنى أن أكون معك للاحتفال، أفتقدك كثيرًا.. أتمنى أن يكون لديك يوم جميل.. نحن نحبك كثيرًا".



فيكتوريا فى مراهقتها مع والدتها جاكى

وسبق واحتفلت فيكتوريا بيكهام، الأسبوع الماضى، بعيد ميلاد ابنها الأكبر "بروكلين بيكهام" الذى أتم 22 عاما، حيث إنه ولد يوم الرابع من مارس عام 1999.

ونشرت فيكتوريا صورة قديمة لها مع ابنها بروكلين خلال فترة طفولته، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "منذ 22 عامًا تغيرت حياتنا إلى الأبد فى هذا اليوم، أروع ابن وأخ وأجمل روح.. عيد ميلاد سعيد بروكلين بيكهام، نحن نحبك وفخورون جدًا بك".





وكانت فيكتوريا بيكهام التى اكتسبت شهرتها بأعمالها الغنائية ضمن فريق فتيات "spice girls" كشفت عن صورة جديدة على صفحتها الشخصية على إنستجرام وهى الصورة التى التقطتها فيكتوريا بطريقة الـ"selfie mirror" لتستعرض رشاقة جسدها، حيث ظهرت فيكتوريا البالغة من العمر (46 عامًا) مرتدية فستانا طويلا بإحدى درجات اللون البنفسجى، والفستان هو واحد من أبرز تصميماتها "Victoria Beckham" من مجموعة ربيع وصيف 2021، والفستان مصنوع من الحرير والدانتيل، ووصل سعر الفستان إلى 1790 جنيها إسترلينيا.