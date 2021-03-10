شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيث بانكس تتعاقد على فيلم جديد عن Cocaine Bear والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة العالمية إليزابيث بانكس على مشروعها القادم من خلال فيلم الإثارة الذى يتمحور حول Cocaine Bear، والذى من المقرر أن ينتجه فيل لورد وكريس ميلر، فى حين تقف شركة Universal وراء مزانية Cocaine Bear والتى تستند إلى قصة كتبها جيمى واردن مستوحاة من الأحداث الحقيقية التى وقعت فى ولاية كنتاكى عام 1985.

والقصة الحقيقية لـ Cocaine Bear كما ذكرت فى عام 1985 من قبل نيويورك تايمز، هى أن دبًا أسود يزن 70 كيلو تناول محتويات كيس واق من المطر مليء بأكثر من 31 كيلو من الكوكايين الذى تم إسقاطه من طائرة بواسطة مهرب مخدرات محلي ، يدعي أندرو ثورنتون . وعثر على الدب ميتا بسبب جرعة المخدرات الزائدة.

ولا تزال التفاصيل الدقيقة للفيلم، طى الكتمان، وسيتم إنتاج المشروع في إطار اتفاق لورد و ميلر مع شركة يونيفرسال.