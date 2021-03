شكرا لقرائتكم خبر عن صورتان جديدتان للترويج لـ فيلم Godzilla vs. Kong والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong بوسترين جديدين للعمل الذى سيعرض بدور العرض حول العالم بداية من 31 مارس الجارى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall"، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.



فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريان تايري هنري وشون أوغوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.



ويدور فيلم المغامرة والخيال العلمى Godzilla vs. Kong حول الحرب بين اثنين من الأساطير المعروفة، واللذين يتمثلان في جودزيلا وكونج، أقوى قوتين في الطبيعة، بينما يحاول سرب من الطائرات التخلص منهما، وفى خلال ذلك يكشف عن أدلة جديدة حول أصول المخلوقان، ومن ثم تهدد الخطة التي يريدون من خلالها التخلص من المخلوقات، من على وجه الأرض إلى الأبد، بالابتعاد عن كونها خطة جيدة أو سيئة، ودون التفكير في العقبات التي من الممكن أن تحدث، ومحاولات لـ بقاء البشرية فى خلال ذلك.

وكان قد تصدر فيلم "Godzilla" الذى طرح في خلال عام 2014، إيرادات الشباك الأمريكى فى أول أسبوع عرض له، حيث حقق 93 مليون دولار، وحقق مجمل إيرادات وصلت إلى 524 مليون و 976 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم، العمل كان من بطولة أرون تايلور جونسون، كين واتانبى، إليزابيث أولسن وجولييت بينوشيه، مع ديفيد ستراثيرن وبريان كرانستون، وتعد أفلام جودزيلا من الأفلام الخيالية التى جذبت العديد من المشاهدين كبار وصغار، سواء كانت أفلاما سينمائية أو مغامرات كارتونية.