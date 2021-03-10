فن ومشاهير

الحلفاوي يكشف عن 3 مكاسب للأهلي بعد فوزه على الاسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن 3 مكاسب للنادي الأهلي، بعد فوزه على الإسماعيلي ببطولة الدوري العام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "الأهلي يسيطر تمامًا على الشوط الثاني.. المكاسب بخلاف النقاط الثلاث: لاعب ممتاز قوي وراجل يعتمد عليه حتى في غير مركزه.. أحمد رمضان بيكهام".

وأضاف: "حريف ضربات جزاء آخر، بدر بانون.. أحلى لعبة في المباراة لمسة الرأس التي حقق بها صلاح لنفسه انفرادا زادته سرعته خطورة وكلل لعبته الرائعة بالهدف".

وحقق الأهلي فوزا هاما على فريق الإسماعيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ12 من بطولة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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