صوروفيديو| الأطفال يلتفون حول محمد إمام أثناء تصويره مشاهد بـ"النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

التف عدد كبير من الأطفال حول النجم محمد عادل إمام خلال مراحل تصوير مشاهد خارجية في الشارع بمسلسله الجديد "النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر "إمام" الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "بما إني مش عارف أصور المسلسل في الشارع.. حبيت أقولكم إن حبكم بالدنيا كلها.. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه ولا يهمكم.. النمر.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله .. توكلنا على الله".

مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، أحمد عبدالله محمود، بيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.