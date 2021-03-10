فن ومشاهير

للمرة السادسة على التوالي.. صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

النجم المصري محمد صلاح

فاز المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، بجائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة السادسة على التوالي.

وفاز صلاح بالجائزة بعد هدفه الرائع في مرمى ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الممتاز والتي انتهت بهزيمة ليفربول نتيجة 3-1.

ومنذ بداية الموسم الحالي 21/20 حصل محمد صلاح على جائزة هدف الشهر 5 مرات على التوالي قبل أن يفوز بالجائزة للمرة السادسة، وجاءت على النحو الآتي: في سبتمبر ضد ليدز يونايتد، في أكتوبر ضد إيفرتون، في نوفمبر ضد أتلانتا، في ديسمبر ضد كريستال بالاس، في يناير ضد وست هام يونايتد.

يذكر أن صلاح يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، متفوقا على هاري كين لاعب توتنهام وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد حيث سجل كل منهم 16 هدفا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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