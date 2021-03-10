زين مالك “يلعن جوائز الغرامي وكل المختصين بها” ويتهمهم بالرشوة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: توجّه المغني زين مالك أمس إلى تويتر للتعبير عن امتعاضه من القائمين على جوائز الغرامي، كاتباً: “اللعنة على جوائز الغرامي وكل المختصين بها. إن لم تشدّ على أياديهم وترسل هدايا، فلن يأخذوا ترشيحك في الحسبان. سأرسل لكم سلة من الحلويات في العام المقبل”.

لم يتم ترشيح عضو فرقة “One Direction” السابق لجائزة غرامي هذا العام، بل أنه لم يحصل على أي ترشيح من حفل توزيع الجوائز المرموقة منذ انطلاقه بمسيرته الفرديّة في عام 2015، على الرغم من إطلاقه الأغاني باستمرار وفي كل عام تقريباً، بحسب موقع “إي أونلاين” الأميركي.

لم يكن زين الفنان الوحيد الذي تحدث عن ترشيحات الغرامي لهذا العام. عندما تم إصدار لائحة المرشحين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، كان ذا ويكند من أوّل الفنانين الذين شاركوا رأيهم بأنه يشعر وكأنّ القائمين على الجوائز تجاهلوه.

المغني الذي أصدر في آذار (مارس) الماضي ألبومه الرابع “After Hours” الناجح جداً، كتب عبر تويتر: “جوائز الغرامي لا تزال فاسدة. أنتم تدينون لي ولمعجبيّ ولهذه الصناعة الشفافية”.

وبعد فترة وجيزة من تغريدته، أصدر الرئيس الموقت لأكاديمية التسجيل والمدير التنفيذي هارفي ماسون جونيور بياناً جاء فيه: “نحن نتفهم أن خيبة أمل ذا ويكند لعدم ترشيحه. أنا بنفسي فوجئت من ذلك وأتعاطف معه. كانت أغانيه هذا العام ممتازة، ومساهماته في مجتمع الموسيقى والعالم بالإجمال تستحق إعجاب الجميع”.