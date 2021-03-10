إلغاء سبعة مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

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برلين: ألغيَت بسبب جائحة كوفيد-19 سبعة مهرجانات موسيقية في الهواء الطلق كان من المقرر إقامتها هذا الصيف في ألمانيا وسويسرا، على ما أعلنت الجهة المنظمة الأربعاء.

وأوضحت شركة "إيفنتيم" في بيان أن "الوضع الوبائي الذي لا يزال مشوباً بالغموض" حدا بها إلى إلغاء مهرجانات دايشبراند وهاريكين وساوث سايد وروك آم رينغ وروك إيم بارك وسونومودشتيرنيه في ألمانيا ومهرجان غرينفلد في سويسرا.

واشار المنظمون في بيان إلى أن التذاكر التي سبق أن بيعت ستبقى للاستخدام في دورات 2022 من هذه المهرجانات.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة "إيفنتيم" كلاوس بيتر شولينبرغ قوله "نحن نأسف بشدة لهذا الإلغاء ونشعر كجميع الأشخاص المعنيين بخيبة، لكنّ سلامة صحة الجمهور والفنانين وفرق المهرجانات والشركاء وحمايتها تأتي أولاً بطبيعة الحال".

أما المدير العام للشركة ريتيوف بيلس فأوضح أن "سنة 2021 كان من المفترض" أن تشهد عودة النشاطات، مشيراً إلى أن "منظمي المهرجانات استثمروا الكثير من العمل والوقت في تعزيز النظافة والرقابة الصحية لجعل ذلك ممكنًا".

وأضاف "أمام الوضع الوبائي المستمر والمتطلبات المرتبطة به ، كان علينا أن ندرك بأسى أن إقامة مهرجانات بهذا الحجم غير ممكنة في الوقت الراهن".

ولا تزال قاعات الحفلات الموسيقية والمهرجانات في ألمانيا مقفلة منذ عام بسبب الوباء وما مِن أمل في إعادة فتحها في هذه المرحلة، في ظل استمرار تدهور الوضع الوبائي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.