شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق فى صورة مع النجم العالمى ستيفن سيجال: سررت بلقائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب إيهاب توفيق، عن صورة جمعته بالفنان والنجم العالمى ستيفن سيجال، دون الكشف عن كواليس الصورة أو توقيت التقاطها، ونشر توفيق، الصورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صحبها بتعليق: "لقاء مع النجم العالمى ستيفين سيجال.. سررت بلقائك اليوم".



إيهاب توفيق مع ستيفن سيجال

ويتواجد النجم إيهاب توفيق، فى دبى لتصوير كليب جديد بعنوان "باشا" من كلمات محمد شكرى، ألحان بينو، توزيع الموسيقى حازم منسى، من إخراج عادل سرحان، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة بعد انتهاء تصوير ومونتاج الكليب.





من ناحية أخرى طرح إيهاب توفيق مؤخرًا، أغنيته الوطنية الجديدة التى تحمل اسم "100 تحية" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وشارك إيهاب فى تصويرها المطربتان آية سلطان ونورهان المرشدى.

وسبق وكشف النجم إيهاب توفيق، فى وقت سابق، عن صورة من أرشيفه الخاص، جمعته مع المطرب محمد فؤاد والنجم الراحل عامر منيب، فى أحد المناسبات التى جمعتهم سويا، دون أن يكشف عن مناسبتها أو ظروف التقاطها.

ونشر توفيق، الصورة عبر حسابها على انستجرام، أتبعها قائلا: "صورة من الأرشيف مع النجوم، محمد فؤاد وعامر منيب رحمة الله عليه".