شكرا لقرائتكم خبر عن "هاخد بالى" أغنية جديدة لـ رنا سماحة بتوقيع حسام سعيد وسامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة رنا سماحة مع الشاعر حسام سعيد فى أغنية جديدة بعنوان "هاخد بالى" من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقى توما، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى طرحت رنا سماحة مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "أستاذ تمثيل" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخرانى، توزيع زيزو فاروق، ميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول كلمات أغنية "أستاذ تميل": "خدتك على عيبك وقبلت وكان بالى طويل.. قولت هتتغير ولقيتك أستاذ تمثيل.. كت فرصة وجاتلك واهى ضاعت من غير تفاصيل.. خلصت واتقفلت والغلطان هو الى يشيل.. من غير حكايات يلا اتفضل سلامات.. لو فى الشارع هتبات فاتحين بقى كشف حساب.. الباب مقفول مهما هتحكى وهتقول.. ده الى بيكدب على طول هيعيش ويموت كداب.. من غير تخطيط قلبى عمل طيب وعبيط.. لا لقيت ولا غنا ولا سيط خليك واحد متساب.. اتكلم واستغلب برضو عليا ميمشيش.

وكان آخر أعمال الشاعر حسام سعيد أغنية "في جمال كدة" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، الأغنية من من ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى.