شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سميرة سعيد بجناحات ترويجا لكليب أغنيتها "متاهة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الديفا سميرة سعيد صورة ترويجية لكليب أغنيتها الجديدة، "متاهة" والتي من المقرر طرحها قريبا، وظهرت سميرة سعيد بشعر طويل وخلفها جناحين، وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج المخرج نضال هاني.



سميرة سعيد

سميرة سعيد تعاونت مع بلال سرور من قبل من خلال أغنية "هليلة"، وهى من كلمات شادي نور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار "، وغيرها من الأعمال.

و دخلت الديفا سميرة سعيد مؤخرا قائمة التريند بآخر أغانيها، والتى تحمل اسم "بحب معاك"، وهي أولي أغاني ألبومها الجديد، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.