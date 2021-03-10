شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تطرح كليب جديدا بعنوان "يا طير" غدًا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة مى فاروق لطرح كليب جديد بعنوان "يا طير"، من كلمات محمد حسن معوض، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، ومن إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرحها غدا الخميس على يوتيوب.

وكانت آخر حفلات مي فاروق حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 29 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث بدأت بأغنية "ريح قلبي معاك" لسيد مكاوي وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغنيات عمالقة الغناء

من ناحية أخرى تتعاون المطربة مى فاروق مع الشاعر أحمد المالكى في أغنية سينجل جديدة تحمل الطابع الرومانسي، لم يستقر على اسمها حتى الآن، من ألحان علاء طلبة، وتوزيع الموسيقى أشرف حجازى.

مى فاروق قدمت أغاني طربية عديدة لعمالقة الفن العربي من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية وظهرت لها عدد من الأغاني الخاصة وتترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا واستحسانًا من الجماهير بنفس القدر الذي أحبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي كما غنت من قبل أغانى مسلسلات "الليل وآخره" و"امرأة من الصعيد الجواني" و"صبيان وبنات" و"علماء المسلمين" و"السبع بنات" و"الأمام الغزالى".