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محمود العسيلى ينتهى من تصوير كليب "بقت معايا".. صور

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القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمود العسيلى من تصوير أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بقت معايا" والمقرر طرحه خلال أيام، والأغنية من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

محمود عسيلى
محمود عسيلى

وطرح مؤخرا محمود العسيلى أغنيته الجديدة "حب غلط" التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج إبراهيم حدرج، لتكون أولى أغنياته في عام 2021 من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله، واستطاع الكليب تحقيق نسب مشاهدة عالية .

 

محمودالعسيلى2
محمودالعسيلى

واختار العسيلى الدخول في عام 2021 بأغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد في تصويرها على الأجواء الشتوية لتكون قريبة من المناخ الذى نعيشه في الوقت الحالي، ليس ذلك فقط بل وجاء في كلمات الأغنية عبارات تدل على الشتاء مثل " مش هنسى ايام الشتا ولا فيروز والاغاني" وكذلك " لما كنتي تدفي في حضني".

 

العسيلى
العسيلى

 

المطرب محمود السعيلى2
المطرب محمود السعيلى

 

المطرب محمود العسيلى
المطرب محمود العسيلى

 

محمود العسيلى
محمود العسيلى

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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