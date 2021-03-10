شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى ينتهى من تصوير كليب "بقت معايا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمود العسيلى من تصوير أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بقت معايا" والمقرر طرحه خلال أيام، والأغنية من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.



محمود عسيلى

وطرح مؤخرا محمود العسيلى أغنيته الجديدة "حب غلط" التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج إبراهيم حدرج، لتكون أولى أغنياته في عام 2021 من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله، واستطاع الكليب تحقيق نسب مشاهدة عالية .



محمودالعسيلى

واختار العسيلى الدخول في عام 2021 بأغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد في تصويرها على الأجواء الشتوية لتكون قريبة من المناخ الذى نعيشه في الوقت الحالي، ليس ذلك فقط بل وجاء في كلمات الأغنية عبارات تدل على الشتاء مثل " مش هنسى ايام الشتا ولا فيروز والاغاني" وكذلك " لما كنتي تدفي في حضني".



العسيلى



المطرب محمود السعيلى



المطرب محمود العسيلى