شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الـTOP 10 بقائمة IFPI Global Digital Single Award لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر النجم العالمى THE WEEKND على صدارة قائمة IFPI Global Digital Single Award لعام 2020، والتى أعلن عنها وضمت عددا كبيرا من نجوم الغناء الذين يحظون بشعبية جارفة، وجاء تصدر النجم الكندى الشهير لهذه القائمة بأغنيته Blinding Lights.

وتُمنح جائزة IFPI Global Digital Single Award لأفضل أغنية مبيعا فى العالم عبر جميع التنسيقات الرقمية، بما فى ذلك التنزيلات والبث المباشر على كل من خدمات الاشتراك المدفوعة والأنظمة الأساسية المدعومة بالإعلانات.

بينما كان المركز الثانى من نصيب Tones and I وذلك عن أغنية Dance Monkey، ليكون المركز الثالث لمغنى الراب الشهير رودى ريتش و ذلك بأغنية " The Box " .

ودخل نجم الراب الشهير Saint Jhn القائمة ليكون صاحب المركز الرابع و ذلك بأغنيته " Roses " ، بينما كانت النجمة العالمية دوا ليبا هى صاحبة المركز الخامس بقائمة " IFPI Global Digital Single Award " و ذلك بأغنيتها " Don't Start Now " .



دوا ليبا دوا ليبا

والمركز السادس بالقائمة كان من نصيب النجمين دريك وفيوتشر وذلك عن أغنيتهما " Life Is Good " ، و احتل المركز السابع " Xiao Zhan " و ذلك بأغنية " Made To Love " ، اما المركز الثامن كان من نصيب دابابى ورودى ريتش وذلك عن اغنية " Rockstar " ، و اقتنصت النجمة العالمية بيلى إيليش المركز التاسع بأغنيتها " Bad Guy " .

وكان المركز العاشر من نصيب الفريق الكورى الشهير BTS وذلك بأغنية "Dynamite" التى أحدثت ضجة من الساعات الأولى لإطلاقها.