شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تحتفل بعيد ميلادها بـ"تورتة وبلالين" وإليسا تهنئها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى على مشاركة جمهورها ومتابعيها جانبا من احتفالها بعيد ميلادها، ونشرت عبر خاصية "ستورى" بحسابها فى موقع "إنستجرام" مشاهد من تجهيزات حفل عيد ميلادها، وأظهرت تزيين المكان بالبلالين والورود وتورتة عيد ميلادها.

ووجهت الفنانة هيفاء وهبى رسالة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها خلال فيديو التجهيزات: "إنه عيد ميلادى وأنا أفعل ما أريد، حان الوقت لنسيان يوم العمل، وأحصل على كعكتى وأكلها اليوم، حصلت على الفستان، وحصلت على الكعكة، وحان وقت الاحتفال".



ورود عيد الميلاد

كما وجهت النجمة اللبنانية إليسا رسالة تهنئة لصديقها هيفاء وهبى بعيد ميلادها على حسابها الشخصى بموقع "تويتر"، قائلة: "عندما نقول الجمال من الداخل إلى الخارج فلا شك أنكى ستأتى إلى الذهن أولاً! أتمنى أن يكون لك عيد ميلاد سعيد وعام ملىء بالسعادة والحب والصحة الجيدة.. بحبك يا فتاة".



اليسا على تويتر



هيفاء وهبى واليسا

وردت الفنانة هيفاء وهبي على معايدة صديقتها إليسا بنشر صورة تجمعهما على حسابها بموقع "تويتر"، وظهرا في الصورة وهما تحتضنان أمام التورتة علي واحدة منها صورة لهيفاء وهبي وأخرى لأليسا، وعلقت قائلة: " وأنا أحبك كثيرًا يا صديقتي الدافئة المذهلة".



بلالين عيد الميلاد



تورتة عيد الميلاد

وفى وقت سابق، شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة رياضية وهي ترتدي تيشيرت رمادي وبنطلون أزرق رياضي، وتضع علي رأسها غطاء أسود، والتى ظهرت فى إحداها أمام سيارتها وأخرى بداخلها، وعلقت هيفاء علي الصور موجهة نصيحة لجمهورها، حيث قالت: "السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء.. والرضا في قلبك فلا تبحث عنه في قلوب الآخرين".