أحمد سعد يهنئ شقيقه عمرو على مسلسل "ملوك الجدعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان والمطرب أحمد سعد، شقيقه الفنان عمرو سعد على مسلسله الرمضاني الجديد "ملوك الجدعنة".

ونشر "سعد" بوستر المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق : "ألف مبروك أخي العزيز وكل التقدير لهذا المجهود وألف مبروك النجم مصطفى شعبان، ملوك الجدعنة".

مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى.

وطرح أحمد سعد، مؤخرًا، أغنية "بناقص"، تصدرت موقع يوتيوب بعد 24 ساعة من طرحها عبر صفحته الرسمية بالموقع.

أغنية "بناقص"، كلمات هشام صادق، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس، من إنتاج شركة مزيكا.