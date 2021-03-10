فيديو| هنا الزاهد ترقص على أغنية "ملطشة القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو قديم لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "هنا" في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "ملطشة القلوب"، الذي يغنيها المطرب مصطفى شوقي.

وعلقت هنا على الفيديو : "وحشني الصيف".

عُرض مؤخرًا لهنا الزاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.