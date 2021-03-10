فن ومشاهير

فيديو| هنا الزاهد ترقص على أغنية "ملطشة القلوب"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو قديم لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "هنا" في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "ملطشة القلوب"، الذي يغنيها المطرب مصطفى شوقي.

وعلقت هنا على الفيديو : "وحشني الصيف".

عُرض مؤخرًا لهنا الزاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا