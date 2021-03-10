إليسا تهنئ هيفاء وهبي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت المطربة اللبنانية إليسا، الفنانة هيفاء وهبي بعيد ميلادها، الموافق اليوم 10 مارس

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "عندما نقول الجمال من الداخل إلى الخارج فلا شك أنك ستتبادري إلى الذهن أولاً! أتمنى أن يكون لك عيد ميلاد سعيد وسنة مليئة بالسعادة والحب والصحة الجيدة، بحبك".

لترد هيفاء على تهنئة إليسا بصورة تجمعهما: "وأنا أحبك كثيرُا يا صديقتي المذهلة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وأحمد شامي، وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.