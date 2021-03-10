"لتطوير صناعة الفن".. تركي آل الشيخ يدعو المنتجين العرب لاجتماع في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعا المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لاجتماع مع المنتجين العرب، لبحث سبل التعاون وتسهيل المعوقات لتطوير صناعة الفن.

وكتب: "نظرًا لما يتعرض له المنتجين العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه وحرصًا منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا لتطوير إمكانيات ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول والشباب العربي عموماً المهتمين في هذا المجال، أدعو المنتجين العرب لزيارتي في اجتماع مهم قريبًا نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الإنتاج".

وتابع آل الشيخ: "سيكون اجتماعًا هامًا سنتحدث فيه كثيرًا بشفافية ووضوح وستتفاجئوا بالنتائج، وسيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الإقليمية وشركات الدعاية والإعلان، وستصل الدعوة مني شخصيًّا لكل الراغبين بالحضور".

وتولى المستشار تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عام 2018، وبعدها أقيمت العديد من الماسم والفعاليات الفنية بمشاركة نجوم الفن على مستوى العالم.