آلة حاسبة تكشف عن المدة التي قضيتها في مشاهدة البرامج والأفلام على Netflix

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 07:49 مساءً - تم إنشاء آلة حاسبة على الإنترنت لإظهار مقدار الوقت الذي تقضيه في مشاهدة البرامج والأفلام على Netflix وما يمكنك فعله في ذلك الوقت بدلاً من ذلك.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه …

تقوم أداة Time Spent Streaming التي أنشأتها Comparitech بفحص سجل المشاهدة الخاص بك ، ثم تفسر البيانات “بطريقة بسيطة وممتعة” للكشف عن مقدار المشاهدة.

يكشف المحرك أيضاً عن إحصائيات أخرى مثل إجمالي وقت المشاهدة ، والمسلسلات الأكثر مشاهدة ، ومتوسط الوقت في اليوم وحتى النوع الذي تشاهده في أغلب الأحيان.

وقالوا إن النتائج يمكن أن تكون مختلطة إذا كنت تشارك ملفك الشخصي في نيتفليكس مع أشخاص آخرين ، ولكن إذا كنت تستخدمه بمفردك، فقد يوفر لك بعض المعلومات عنك كشخص.

في المتوسط، تابع مشاهدو نيتفليكس 3.2 ساعة من الفيديو يومياً في عام 2020 مع ما مجموعه 6 مليارات ساعة شهرياً.

لاستخدام الأداة ، تحتاج إلى تنزيل ملف بيانات سجل المشاهدة من موقع Netflix على الويب وتحميله إلى أداة Time Spent Streaming.

يفصل هذا الملف كل ما شاهدته على منصة بث الفيديو منذ أن فتحت حساب Netflix الخاص بك لأول مرة.

في حالتي، لقد قضيت 183 يوماً ، 7 ساعات و 1 دقيقة مشاهدة على نيتفليكس منذ أن فتحت حسابي في عام 2012 ، بحسب ما كشفته البيانات.

أي ما يعادل حوالي 1 ساعة و 25 دقيقة يومياً منذ أول يوم استخدمت فيه نيتفليكس.

وفقاً لـ CompariTech ، سيطرت Netflix على سوق بث الفيديو في عام 2020 ، مع 37 مليون مشترك جديد ، بما في ذلك 80 في المائة من خارج الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، وجدت الشركة أن 41 في المئة من المشاهدين يشاهدون دون دفع بفضل كلمة المرور ومشاركة الحساب ، والتي يمكن أن تحرف أيضاً تاريخ المشاهدة.

لقد قضيت معظم وقتي في مشاهدة البرامج التلفزيونية بدلاً من الأفلام ، 148 يوماً للتلفزيون مقارنة ب 34 يوماً للأفلام ، وفقاً لTime spent streaming.

في محاولة لجعلني أشكك في عادات المشاهدة الخاصة بي ، كشف الموقع أيضاً أنه في نفس الوقت كان بإمكاني قراءة 211 كتاباً ، أو المشاركة في 1,100 ماراثون أو إكمال شهادة جامعية.

كان بإمكاني أيضاً السفر إلى القمر والعودة 51.1 مرة على صاروخ Saturn V وهو مركبة الإطلاق التي أخذت نيل أرمسترونغ إلى القمر في 1969.

عند تحميل نموذج سجل المشاهدة ، يعرض لك دليلاً مرئياً للمسلسلات والأفلام التلفزيونية الأكثر مشاهدة ، مع إحصائيات محددة لكل منها.

على سبيل المثال ، كشفت الأداة عن أنني شاهدت Star Trek لمدة 15 يوماً ، وبأنني شاهدت جميع الحلقات عدة مرات ، و Stargate لمدة 3 أيام ، وشاهدت 135 من أصل 214 حلقة.

تمنحك الأداة أيضاً توزيعاً سنوياً، يوضح عدد الدقائق التي شاهدتها على Netflix في أي عام معين. بالنسبة لي كان العام الأكثر مشاهدة هو 2020 ، مما يعكس على الأرجح الإغلاق، مع أكثر من 79,000 دقيقة من وقت المشاهدة طوال العام.

وهذا ما يعادل أكثر من 1300 ساعة على مدار سنة كاملة أو 3.6 ساعة في اليوم الواحد.

خلال عام 2020 ، شاهد مستخدمو Netflix ككل ما معدله 3.2 ساعة من الفيديو يومياً وهو 6 مليار ساعة جماعية شهرياً ، حسبما كشفت CompariTech.

وأوضحت الشركة: “إذا افترضنا أن كل ساعة من البث تستخدم 3gb من البيانات ، فهذا يعني أننا نستخدم حوالي 288 GB شهرياً على Netflix وحدها”.

“بالطبع ، نحن نفترض أنك تشاهد فيديو عالي الدقة ؛ إذا كنت تفضل البث بدقة 4K، فمن المحتمل أن يكون استخدام البيانات أعلى بكثير.”

هذا يرتبط بالبيانات السابقة من Sky و Virgin التي كشفت عن ارتفاع كبير في مقدار الوقت الذي يقضيه الناس في مشاهدة التلفزيون أو تنزيل البرامج.

وفقاً لـ Virgin Media ، أجرى الأشخاص في عام 2020 مكالمات هاتفية أطول ، وشاهدوا المزيد من التلفزيون وقاموا بتنزيل 2.8 غيغابايت إضافية من البيانات يومياً.

قضى المستخدمون 21 ساعة إضافية في المتوسط في مشاهدة التلفزيون كل شهر، أي ما يعادل 10 أيام كاملة وما يكفي لمشاهدة جميع المسلسلات الأربعة لـ The Crown ست مرات.

عن طريق تنزيل 2.8 غيغابايت إضافية من البيانات يومياً في المتوسط لكل منها ، استخدم عملاء Virgin Media حوالي 26,530 بيتابايت (26,530 مليون غيغابايت) من البيانات في عام 2020.

قام العملاء بتنزيل ما معدله 17.3 جيجابايت يومياً في نوفمبر 2020 ، وهو ما يكفي لبث ست ساعات من التلفزيون عالي الدقة كل يوم.