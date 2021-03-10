دب الكوكايين.. واقعة تهريب مخدرات تتحول إلى فيلم سينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الممثلة الأمريكية إليزابيث بانكس عن إخراج فيلم مأخوذ عن قصة حقيقية للدب مهرب المخدرات، المعروف بـ" دب الكوكايين".

وفقًا لموقع "مترو" البريطاني، تبدو قصة الفيلم أكثر غرابة من أن يصدقها عقل، لكنها مأخوذة من أحداث حقيقية بكل تأكيد.

وذكر الموقع أن الفيلم مقتبس من واقعة حدثت عام 1985، عندما قام مهرب بإلقاء 70 كيلو جرام من الكوكايين في غابة تشاتاهوتشي؛ فيعثر دب عليها ويبتلعها.





الدب الذي عرف فيما بعد بـ "بابلو إسكوبار" توفى تحت تأثير جرعة المخدرات الزائدة، وعٌثر عليه بجوار 40 حاوية بلاستيكية فارغة من الكوكايين؛ ليتم تحنيطه وعرضه في كنتاكي.

وأوضح الموقع أن المخدرات وقعت من طائرة قادمة من كولومبيا يقودها المهرب أندرو ثورنتون، الذي توفى خلال قفزه بالمظلة بسبب حمولته الزائدة من المخدرات.





وكشف الموقع أن أحداث الفيلم سوف ترتكز على إثارة الحادثة التي وقعت في كنتاكي عام 1985، رغم كوميدية وطرافة الواقعة ذاتها.

وكان للجمهور رأي آخر، إذ دشن مستخدمو موقع تويتر حملة للسخرية من أحداث الفيلم، وجاء في أحد التعليقات: "أعتقد أن الدب سوف يحتاج مدرب تمثيل".

وقال آخر: "أعتقد أن دب الكوكايين سيبدو رائعًا، لكنني أفضل رؤية كسلان الماريجوانا".

