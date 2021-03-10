جورج كلوني: هذا المسلسل أوقعني في مأزق مع زوجتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جنى الممثل الأمريكي جورج كلوني شهرته في البداية، بفضل دوره في مسلسل الدراما التلفزيونية ER، الذي صدر عام 1994 واستمر حتى 1999.

ومهد دور الطبيب دوج روس الطريق أمام جورج كلوني لتحقيق انطلاقة واسعة في عالم السينما؛ ليصبح النجم الذي هو عليه الآن.

والآن بعد مرور 22 عامًا على انتهاء المسلسل الذي صنع جورج كلوني، خرج الممثل ليكشف أن زوجته أمل كلوني بدأت مشاهدة المسلسل مؤخرًا وكان رد فعلها غير متوقع.

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف جورج كلوني أن شخصية زير النساء التي لعبها في المسلسل أوقعته في مأزق مع زوجته مؤخرًا.







وتحدث "كلوني" في برنامج "سمارتليس" الإذاعي مع الممثل جايسون بيتمان، عن أيام التمثيل في التلفزيون، وعمله في 7 مسلسلات تلفزيونية كاملة في بداية مسيرته كممثل.

وقال "كلوني"، إن كان سعيدًا بالعمل في مسلسل ER كل هذه الأعوام، بسبب شعبيته الكبيرة في ذلك الوقت، إذ كان يحظى بأرقام مشاهدات تصل إلى 42 مليون شخص.

وأضاف: "لكن مشاهدة زوجتي له حاليًا أوقعتني في مشاكل كثيرة، خاصةً أنني نسيت كم كانت شخصيتي سيئة في تعاملها مع النساء".



وسأل المذيع "كلوني" إذ ازداد إعجاب أمل به بعد مشاهدتها المسلسل، فأجاب "كلوني" بالنفي، فهذه ليست زوجته.

وأضاف أنه بدون أمل لما استقر وأنجب؛ "فهي امرأة رائعة وعبقرية ومضحكة"، نجحت في قلب حياته رأسًا على عقب، على حد تعبيره.