السجن 4 سنوات.. إندونيسيا تحاكم نابليون بونابرت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكم قضاة إندونيسيون، الأربعاء، على الجنرال نابليون بونابرت بالسجن أربع سنوات في قضية فساد.

والمتّهم الإندونيسي، ذو الاسم المثير للاهتمام، ضابط رفيع المستوى في الشرطة الإندونيسية برتبة جنرال.



وقد وجد القضاة في محكمة جاكرتا، خلال المحاكمة التي أقيمت افتراضيا، أنه مذنب بقبول رشى تبلغ 370 ألف دولار و200 ألف دولار سنغافوري (140 ألف دولار أمريكي) من أحد الهاربين.

في المقابل، ألغى بونابرت "النشرة الحمراء" الصادرة عن الإنتربول التي نبهت السلطات أخيرا إلى أن هذا الهارب الإندونيسي دجوكو سويغارتو تجاندرا مطلوب لاختلاس أموال من مصرف بالي، ما سمح بعودته إلى إندونيسيا بعد 11 عاما.

وألقي القبض على رجل الأعمال الإندونيسي هذا في ماليزيا في يوليو/تموز الماضي، لكن نابليون بونابرت رفض هذه الاتهامات.



وهو قال بعد الحكم "لقد سئمت من هذه الإهانات المستمرة منذ يوليو/ تموز الماضي.

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمر نابليون بونابرت بدفع غرامة تبلغ 100 مليون روبية (6900 دولار).

وفصل هذا المسؤول الكبير في الشرطة من منصبه كرئيس لقسم العلاقات الدولية في الشرطة الإندونيسية لكنه احتفظ برتبته كجنرال.