الدولار ما زال "الملك" في احتياطيات العالم.. ولكن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر الدولار الأمريكي العملات الدولية الأكثر اعتمادا من جانب البنوك المركزي لتقويم احتياطياتها الأجنبية، حتى نهاية الربع الثالث 2020.

لكن تظهر بيانات لصندوق النقد الدولي حصلت عليها ”الخليج 365”، أن نسبة نمو الاحتياطيات الأجنبية بعملة الدولار، أقل منها في عملات أخرى مثل اليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني واليوان الصيني وعملات أخرى.



واحتياطيات العملات الأجنبية، تساعد الدول على دعم العملة المحلية، والاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية والجيوسياسية والصحية، كما حصل لدى بعض البلدان خلال أزمة جائحة كورونا في 2020.

بيانات صندوق النقد الدولي التي تعود لأرقام الربع الثالث من العام الماضي (أحدث بيانات متوفرة)، تظهر أن إجمالي احتياطات النقد الأجنبي حول العالم، تبلغ 12.25 تريليون دولار أمريكي، مقارنة مع 12 تريليون دولار في الربع الثاني.

بينما على أساس سنوي، نمت الاحتياطات الأجنبية للبنوك المركزي حول العالم، بنسبة 5.1% ارتفاعا من 11.65 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام قبل الماضي 2019.

الدولار في المركز الأول

وبعملة الدولار الأمريكي، بلغت احتياطات النقد الأجنبي العالمية 6.93 تريليونات دولار حتى نهاية الربع الثالث 2020، مقارنة مع 6.73 تريليونات دولار على أساس سنوي، بنمو بلغت نسبته 2.97%.

وشكلت الاحتياطات بعملة الدولار الأمريكي حتى نهاية الربع الثالث 2020، قرابة 56.6% مقارنة مع 57.7% في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

في المرتبة الثانية، جاءت الاحتياطات المقومة بعملة اليورو الأوروبي، بقيمة بلغت 2.355 تريليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.2 تريليون دولار في الفترة المقابلة من 2019، بنمو سنوي نسبته 7%.

في المرتبة الثالثة، جاءت احتياطات النقد الأجنبي المقومة بعملة الين الياباني، بقيمة 679 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 612.5 مليار دولار على أساس سنوي بنمو 10.87%.

في المرتبة الرابعة، جاءت العملات المقومة بالجنيه الاسترليني بقيمة بلغت 515.7 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية الربع الثالث 2020، مقارنة مع 492.4 مليار دولار على أساس سنوي، بنمو 4.73%.

في المرتبة الخامسة، جاءت احتياطات النقد الأجنبي المقومة بعملة اليوان الصيني بقيمة 244.5 مليار دولار مقارنة مع 213.8 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من 2019، بنمو بلغت نسبته 14.3%.

وتعد أرقام احتياطات النقد الأجنبي المسجلة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، الأعلى في تاريخ الاحتياطات الأجنبية، بحسب تسلسل قيمتها المسجلة منذ عام 1970.

وتعد الصين صاحبة أكبر احتياطي للنقد الأجنبي في العالم، بإجمالي 3.2 تريليونات دولار أمريكي، تليها في المرتبة الثانية اليابان بإجمالي 1.37 تريليون دولار أمريكي، بحسب بيانات البنكين المركزيين للبلدين.