شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة متأخرة.. حسن الرداد لوالدته فى احتفالات العالم بيوم المرأة: لازم أشكرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان حسن الرداد، رسالة إلى والدته الراحلة فادية الرداد، فى احتفالات العالم باليوم العالمى للمرأة، الذى وافق يوم 8 مارس الماضى، مشيرا إلى أنها رسالة متأخرة ومقدما إليها الشكر على جميع ما فعلته معه طوال حياتها، قائلا: "لازم أشكرك على كل اللى عملتيه معايا ومع كل انسان قابلك طول حياتك".



والدة حسن الرداد

ونشر الرداد، صورة لوالدته الراحلة، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "رسالة متأخرة.. فى يوم المرأة العالمى، لازم أشكرك على كل اللى عملتيه معايا ومع كل انسان قابلك طول حياتك، لو أى حاجة حلوة بتحصل لى فى حياتى.. انتى السبب فيها بعد ربنا، إلى لقاء إن شاء الله يا ماما".





ومن حين لآخر، يواصل الفنان حسن الرداد، استعادة ذكرياته مع والدته الراحلة، بنشر العديد من الصور التى تجمعهما سويا فى العديد من المحافل والمناسبات المختلفة، وكان من ضمن هذه الصور، صورة جمعتهما سويا فى ساحة المسجد الحرام وأمام الكعبة المشرفة فى مكة المكرمة بالأراضى المقدسة بالمملكة السعودية.

ونشر الرداد الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أرجو الدعاء لوالدتى المغفور لها بإذن الله السيدة فادية الرداد".