شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيحات جديدة لـ Nomadland فى جوائز 2021 DGA.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المخرجين الأمريكية عن ترشيح الفيلم الروائي Nomadland ومخرجته كلوى تشاو لجوائز 2021 DGA، هو الفيلم الذى حصد العديد من الجوائز منذ بداية موسم الجوائز حول العالم ومن المتوقع عن يحصد المزيد.

الفيلم الأمريكى Nomadland إخراج كلوى تشاو، وهو العمل الذى عرض بمهرجان القاهرة فى عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم فاز بـ2 من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبى" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضى حياتها فى ترحال دائم فى الغرب الأمريكى خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة فى القسم الرسمى خارج المسابقة.

فرانسيس مكدورماند بطلة الفيلم سبق ونالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.