شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "آل هارون" تستعد لاستئناف تصوير مشاهد الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف أسرة فيلم "آل هارون" تصوير مشاهدها من أحداث الفيلم حاليا في تصوير خارجي داخل القاهرة، إذ قام كل من الفنان إيهاب فهمي، ومحمد عز، وعبير صبري، وغيرهم، بتصوير بعض المشاهد الخاصة بهم مؤخرا.

وتعاقدت مؤخرا شركة مومنت برودكشن لللإنتاج الفني مع الفنان إسلام حافظ، الذي انضم إلى أسرة فيلم "آل هارون"، كما تعاقد أيضا الموسيقي مودي كامل، على تنفيذ الموسيقى التصويرية للفيلم.

من ناحية أخرى، بدأ المنتج حسني محمود في التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، إذ أكد منتج "أل هارون" أن هناك أكثر من مشروع سينمائي وأكثر من عمل درامى من المقرر الاستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تنفيذه عقب الانتهاء من تصوير فيلم "آل هارون"، مع احتمالية البدء في التصوير قبل نهاية مارس الجاري.

يذكر أن فيلم "آل هارون" أحد أبرز الأعمال الفنية التي يجري تصويرها حاليا على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها قريبا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها.

" آل هارون" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمي، وأحمد وفيق، عبير صبرى، أحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، ومحمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

وينتمى الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن.











أبطال فيلم أسرة فيلم آل هارون



أسرة فيلم آل هارون تستعد لاستئناف التصوير (2)



أسرة فيلم آل هارون تستعد لاستئناف التصوير (3)



أسرة فيلم آل هارون تستعد لاستئناف التصوير (4)



أسرة فيلم آل هارون تستعد لاستئناف التصوير



أسرة فيلم آل هارون