شكرا لقرائتكم خبر عن BTS أول فريق كورى يدخل ضمن الـTOP10 بقائمة IFPI.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفريق الكورى الشهير BTS أن يحقق نجاحا جديدا يضاف لتاريخه الذى أبهر عشاق الموسيقى والغناء طوال الفترة الماضية، فقد حجزت أغنية "Dynamite" لفرقة BTS مكانا فى المراكز العشرة الأولى "TOP 10" بمخطط IFPI، وأشارت التقارير إلى أن الفريق دخل القائمة لأول مرة فى الرسم البيانى الفردى الرقمى العالمى IFPI " IFPI Global Digital Single Award " .

أعلن أمس الثلاثاء الاتحاد الدولى لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI) عن مخططه الرقمى العالمى الفردى السنوى للعام الماضى ( 2020 )، حيث احتلت أغنية "Dynamite" المرتبة العاشرة، ويتم قياس المخطط بناء على النجاح فى جميع التنسيقات الرقمية، بما فى ذلك التنزيلات والتدفق على كل من خدمات الاشتراك المدفوعة والأنظمة الأساسية المدعومة بالإعلانات.

وأشار موقع "سوموا" أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تصنيف BTS فى القائمة، وهى أول فرقة كورية تدخل ضمن الـ TOP10، وفى الحقيقة أن العمل الكورى الآخر الوحيد الذى تم دخوله لهذه القائمة هى أغنية Gangnam Style للنجم PSY ، والتي احتلت المركز الثالث لعام 2012 .