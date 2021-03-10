محمود الجمل يشارك في مسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان الشاب محمود الجمل في المسلسل الرمضاني "موسى" الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبدالرحمن.

ويجسد محمود الجمل شخصية صعيدية خلال أحداث العمل، تتسبب في عدد من المشاكل لبطل المسلسل الفنان محمد رمضان.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومي وعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل.

وانتهى فريق عمل المسلسل من تصوير عدد كبير من المشاهد في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه في إطار صعيدى.

محمود الجمل شارك في مسلسل "خيط حرير" الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة "سينرجى"، وإخراج إبراهيم فخر.