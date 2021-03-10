قبلة نورة العميري لوالدتها تثير الجدل.. وهكذا علقت (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أثارت الفنانة الكويتية نورة العميري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في فيديو وهي تُقبل والدتها من الشفاه.

الفيديو عرِّض "نورة" لانتقادات من قِبل البعض ممن اعتبروا الأمر غير لائق، وهو ما دفعها للخروج في مقطع فيديو عبر "ستوري إنستجرام" للرد على تلك الانتقادات.

وأوضحت نورة أن التي قبلتها هي أمها وليست شخصا غريبا عنها، وأبدت اندهاشها من انتقاد البعض للأمر.

أضافت: "شو صاير يا جماعة؟ تليفوني مو ساكت وما أدرى مين حاطط عليّا، اللي بوستها أمي، في حنان بيني، هذه أمي، تبوس عيوني، تبوس فمي، تبوس أذني، تبوسني في كل مكان، هذه أمي".

تابعت: "أنا تعبانة وأمي خايفة عليّا ولحين صغيرة في عينها، إيش فيكم يا جماعة، كفاياكم تدقيق في الأشياء التي ما تخصكم، من فضلكم خلاص زهقتوني".

وكانت نورة العميري ظهرت في فيديو من داخل السيارة وهي تتحدث إلى والدتها وتشكو تعرضها للمضايقات بسبب ظهورها بدون مكياج، وهو ما دفع الأمر للدفاع عن ابنتها التي وضعت قُبلة على شفاه والدتها.