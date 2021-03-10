مخرجة مصرية تهز الرأي العام بالحديث عن فنان كان “يختطف الفتيات للاعتداء عليهن”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 05:53 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 5:37 مساءً

أثارت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إشارتها إلى من قالت إنه فنان سابق كان “يختطف” الفتيات الصغيرات، وذلك في تعليق لها على واقعة اعتداء جنسي هزت الرأي العام المصري في الأيام القليلة الماضية.

وكتبت كاملة، عبر حسابها في موقع “فيسبوك”: “الواحد مانامش طول الليل بسبب فيديو التحرش بالطفلة، رعب، والتفكير في أن لو الشخص ده هو فعلا اللي كل صفحته صور مع الكعبة وآيات قرانية، إزاي ممكن شخص يبقي خادع بالشكل ده”، حسبما نقل موقع “مصراوي”.

وأضافت المخرجة أن هذه الواقعة ذكرتها بممثل عمل كسفير في الأربعينيات ويقطن منطقة الزمالك الراقية (غربي العاصمة المصرية)، مضيفة أنه كان وسيما ويبدو عليه الاحترام والأناقة.

لكنها أضافت أن هذا الفنان الذي عمل معها في أحد الأفلام، فاجأ طاقم العمل، بعد القبض عليه لأنه “كان يختطف الفتيات الصغيرات من الشارع ويصطحبهم إلى بيته، ويحبسهم ويغتصبهم” إلى أن افتضح أمره و”مات داخل سجنه”.

اختتمت كاملة أبو ذكرى حديثها بالقول إن “المظاهر ساعات (أحيانا) بتبقى خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر”، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول هوية الفنان المقصود.

جاءت تصريحات المخرجة المصرية بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل في الثلاثينيات من عمره، استدرج طفلة إلى مدخل عقار وبدأ بتحسس مناطق حساسة من جسدها، قبل أن يتفاجئ بخروج سيدة من شقة مجاورة لتشير إلى كاميرا مراقبة سجلت ما فعله.

بعد التحريات، تبين أن الضحية هي طفلة تتسول بالشوارع، وشرعت السلطات بالبحث عنها، فيما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم، وبدأت النيابة التحقيق معه.